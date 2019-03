‘Saoedi’s hackten telefoon Amazon-miljardair Jeff Bezos en lekten buitenechtelijke affaire’

De Saoedi's hebben Bezos op de korrel nu de Amazon-topman eigenaar is van The Washington Post. Die krant bericht al maanden kritisch over de moord op columnist Jamal Khashoggi, afgelopen 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanbul. Duidelijk is dat die moord plaatsvond door Saoedische inlichtingendiensten, maar onduidelijk is wie opdrachtgever is. Volgens Turkije en de CIA is de machtige kroonprins Mohammed Bin Salman zelf verantwoordelijk.



Volgens Gavin de Becker, die onderzoek deed, hebben Saoedische hackers compromitterende privé-informatie over Bezos’ affaire buitgemaakt en doorgespeeld naar tabloidblad The National Enquirer. Dat schrijft de veiligheidsadviseur in een uitgebreid stuk op de nieuwssite van Daily Beast.

Chantage

Het verhaal gaat als volgt: begin januari meldde de Amazon-topman en diens echtgenote Mackenzie na een kwart eeuw als vrienden uit elkaar te gaan. Kort na de aankondiging bracht The National Enquirer het voorpaginaverhaal dat Bezos (54) haar bedroog met de 49-jarige voormalige tv-presentatrice Lauren Sanchez. Dat nieuws met bijbehorende foto's zette de al dan niet ‘vriendschappelijke scheiding’ op scherp: Bezos’ fortuin bedraagt circa 135 miljard dollar. Aanstaande ex Mackenzie kan de helft van dat vermogen opeisen. Daarmee wordt Bezos’ scheiding één van de duurste uit de historie.



Bezos zwichtte niet. De miljardair maakte namelijk bekend dat American Media Inc, uitgever van de Enquirer, hem chanteerde. Het bedrijf dreigde nog meer compromitterende foto's van hem te publiceren met een vrouw die niet zijn echtgenote was. Bezos ging daar dus niet op in.



Maar hoe kwam The National Enquirer aan zowel de foto’s als die kennis over Bezos’ affaire? In eerste instantie leek Sanchez’ broer Michael het kwade genius. Maar volgens De Becker is dat onjuist. Uit onderzoek blijkt dat het roddelblad Michael Sanchez eerst benaderde en niet vice-versa. Volgens de broer schermden de tabloidjournalisten meteen met appverkeer tussen zijn zus en Bezos. ,,De realiteit is gecompliceerd en kan niet altijd worden teruggebracht tot het narratief ‘de broer deed het’” schrijft De Becker.

Volledig scherm De voorpagina van The National Enquirer van 28 januari waarin Bezos aan de schandpaal wordt genageld. © AP

Nauwe banden

Al met al zijn het Saoedische hackers geweest die zich toegang verschaften tot Bezos’ telefoon, concludeert De Becker na onderzoek. Hij weet ,,met hoge zekerheid dat de Saoedi's toegang hadden tot Bezos’ telefoon en privé-informatie wisten buit te maken.” Hij spreekt over de ,,goed gedocumenteerde en nauwe band tussen kroonprins Mohammed Bin Salman en American Media Inc topman David Pecker.”

Sowieso startte Saoedi-Arabië afgelopen najaar een campagne tegen Bezos vanwege de kritische berichtgeving van The Washington Post over de Khashoggi-moord. In een (sociale) media campagne werd uit het land opgeroepen tot een boycot van online warenhuis Amazon en diens Saoedische dochter Souq.com. Bezos werd onder meer weggezet als ‘Jood(s)’, wat hij overigens niet is.