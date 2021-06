Schatrijke ex-vrouw Amazon-baas geeft 2 miljard euro weg: ‘Voor degenen die over het hoofd worden gezien’

MacKenzie ScottFilantroop MacKenzie Scott, de ex van Amazon-baas en rijkste man ter wereld Jeff Bezos, heeft naar eigen zeggen 2,7 miljard dollar (omgerekend zo’n 2,2 miljard euro) gedoneerd aan een reeks goede doelen. Dat maakt de miljardair vanavond bekend in een verklaring . Het geld ging de afgelopen maanden naar 286 goede doelen, die volgens Scott behoren tot ‘categorieën en gemeenschappen die historisch gezien ondergefinancierd en over het hoofd gezien zijn’. Het gaat om de derde grote donatie die de miljardair heeft aangekondigd.

Scott is een van de rijkste vrouwen ter wereld. Op de rijkenlijstjes van tijdschrift Forbes en persbureau Bloomberg staat ze momenteel op plek 22, met een geschat vermogen van rond de 53 miljard dollar (43,7 miljard euro).

Vertrouwen

In haar nieuwe blog schrijft Scott dat ze in totaal 286 uiteenlopende organisaties heeft uitgekozen die zich in het bijzonder inzetten voor kunst, onderwijs en voor de bestrijding van rassenongelijkheid. ‘Dit zijn mensen die jarenlang met succes humanitaire doelen hebben nagestreefd, vaak zonder te weten of er over twee maanden geld op hun bankrekening staat’, looft de Amerikaanse romanschrijver het werk van deze instellingen. ‘Mensen die strijden tegen ongelijkheid verdienen een centrale plaats in verhalen over verandering die ze creëren.’

Quote Dit zijn mensen die jarenlang met succes humanitai­re doelen hebben nage­streefd, vaak zonder te weten of er over twee maanden geld op hun bankreke­ning staat MacKenzie Scott

De organisaties mogen volgens Scott het geld besteden zoals zij willen. ‘Veel organisaties gaven aan dat dit vertrouwen voor hen de impact van het geschenk enorm vergrootte. Mensen controle geven over een geschenk is niets nieuws. Dat doen we al duizenden jaren in huiskamers, klaslokalen en werkplekken. Het versterkt ontvangers door hen het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden en dat hun beste oplossingen mogelijk worden. Vrijgevigheid is generatief. Delen maakt meer.”

Grootste donatie ooit

Het bestrijden van wereldwijde armoede, wat Scott met haar donaties poogt te bereiken, is uiteindelijk in het voordeel van iedereen, schijft ze. ‘Meer dan 700 miljoen mensen wereldwijd leven nog steeds in extreme armoede. Als we hierin oplossingen weten te vinden, kunnen we allemaal profiteren van lokale inzichten. We hebben daarom de prioriteit gegeven aan organisaties bestaande uit lokale afdelingen, gekleurde leiders en aan organisaties die een specifieke focus hebben op het versterken van vrouwen en meisjes.’

De hoogte van de geschonken bedragen is door Scott niet bekendgemaakt. The University of Central Florida stelt 40 miljoen dollar te hebben gekregen, de grootste donatie in de geschiedenis van de school.

Met haar derde donatie heeft Scott nu in minder dan een jaar tijd ongeveer 8,5 miljard dollar (ruim 7 miljard euro) aan goede doelen geschonken

Scheiding

Scott was jarenlang met Bezos getrouwd, in gemeenschap van goederen. Na de scheiding kreeg ze onder meer een belang van 4 procent in webwinkelconcern Amazon mee. Eerder gaf Scott al aan een groot deel van de vele miljarden die zij heeft overgehouden aan haar huwelijk met Bezos weg te willen geven aan goede doelen. Zo schonk ze vorig jaar vanwege de coronacrisis ruim 4 miljard dollar aan voedselbanken en noodhulp.

Het is niet bekend of het huwelijk met haar nieuwe echtgenoot Dan Jewett onder huwelijkse voorwaarden is. Haar nieuwe man steunt Scotts filantropische beloften, zo gaf hij in maart aan. Hij noemde haar ‘de vriendelijkste en meest attente persoon die ik ken’.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: