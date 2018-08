Schepen kunnen de korte route nemen, met dank aan smeltend ijs

'Nieuwe crisis dreigt op de woning­markt'

21 augustus De problemen op de woningmarkt nemen gevaarlijke vormen aan. De bouw van nieuwe woningen stagneert en ondertussen stijgen de prijzen explosief. ,,Als we niet oppassen, dan zitten we over een paar jaar in een nieuwe crisis'', waarschuwt de branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars.