Schiphol: geen enkel vliegtuig kan bijtanken, veldbedden in aantocht

Als voorzorgsmaatregel worden op dit moment veldbedden aangevoerd. Dat is volgens een woordvoerder een standaardprotocol. Ook is het aantal binnenkomende vluchten met een derde verminderd. In de gebieden waar passagiers zich bevinden en wordt water uitgedeeld.

Schiphol raadt reizigers aan om de actuele vertrektijden in de gaten houden via de Schiphol-website of de app. Op die site was rond 18.20 uur te zien dat tientallen vluchten al gecanceld zijn. Ook is sprake van vele vertragingen en vele wijzigingen van vertrekhallen. In totaal zijn duizenden reizigers getroffen. En dat op een dag die Schiphol zelf als een ‘peak day’ bestempeld. De zomervakantie is voor de luchthaven de drukste periode van het jaar.