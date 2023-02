Schiphol lijdt tientallen miljoenen verlies door problemen met drukte: ‘Het was een slecht jaar’

Schiphol heeft door de problemen op de luchthaven afgelopen jaar een fors verlies geleden. De beperkingen door personeelstekorten kostten de overkoepelende Schiphol Group in totaal zo’n 120 miljoen euro, waardoor een verlies van 77 miljoen euro de boeken ingaat. Het aantal reizigers verdubbelde wel, maar zonder de beperkingen was dat nog een stuk hoger uitgevallen.

Schiphol moest door een tekort aan onder meer beveiligers aan luchtvaartmaatschappijen vragen hun aantallen reizigers te verminderen in het drukke zomerseizoen. Na de coronapandemie en de teruggekeerde vraag naar reizen bleek Schiphol de grote drukte niet aan te kunnen. Het kostte Schiphol onder meer geld om maatschappijen en reizigers te compenseren voor de vluchten die niet doorgingen of werden gemist door de drukte op de luchthaven.

De luchthaven boekte wel zo’n 83 procent meer omzet dan een jaar eerder: een kleine 1,5 miljard euro. In 2021 toonde de luchtvaartsector het eerste herstel van de coronacrisis. Toen werd uit de gewone bedrijfsvoering een verlies van 287 miljoen euro geleden. Door enkele meevallers kwam de winst onder de streep wel op 104 miljoen uit. Het verlies uit de gewone bedrijfsvoering was in 2022 28 miljoen euro.

Slecht jaar

Schiphol spreekt van een ‘slecht jaar‘. ,,De geleverde inzet en het harde werken van iedereen bij Schiphol hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen in het systeem”, zegt Ruud Sondag, die op 1 november aan de slag ging als interim-topman als opvolger van de opgestapte Dick Benschop. ,,Daardoor hebben we niet de service kunnen bieden die we wilden. 2022 zal onze geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk. Een hoofdstuk dat we niet vergeten en gebruiken om vanaf nu beter te presteren. In 2022 zijn we gestart met het doorvoeren van structurele verbeteringen. Omdat we het beter moeten doen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen.”

Hoe het herstel zich dit jaar doorzet, weet Schiphol nog niet goed. ,,Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van covid, eventuele operationele beperkingen die nodig zijn en - op middellange termijn - de aankondiging van de Nederlandse regering om het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam Airport Schiphol vanaf november 2024 terug te brengen naar 440.000", meldt de luchthaven. Schiphol wil voor de periode tot en met half mei weer een reizigersplafond instellen om te grote drukte te voorkomen.

De luchthavens van Rotterdam en Eindhoven profiteerden wel van de problemen op Schiphol. Maatschappijen verplaatsten hun vluchten naar kleinere vliegvelden. Beide vliegvelden noteerden ongeveer een verdubbeling van het aantal passagiers vergeleken met een jaar eerder.

Ook verlies voor KLM

Ook KLM leed in het laatste kwartaal van afgelopen jaar verlies als gevolg van de problemen. De luchtvaartmaatschappij werd voor 170 miljoen euro geraakt. Die tegenvaller, in combinatie met de veel minder drukke herfstperiode, zorgde ervoor dat er een klein verlies de boeken inging. Over heel 2022 boekte het bedrijf wel winst. Het wil daarom stoppen met de coronasteun van het Rijk.

KLM moest door de drukte op Schiphol vluchten schrappen. Het was veel geld kwijt aan het compenseren van reizigers van wie de vlucht geannuleerd werd en aan het omboeken van reizigers naar andere vluchten, soms ook van concurrenten. Daarover heeft de luchtvaartmaatschappij afspraken gemaakt met Schiphol, zegt financieel directeur Erik Swelheim. ,,Maar we hebben afgesproken daar geen verdere mededelingen over te doen.”

Over heel 2022 boekte KLM wel winst. Het bedrijf veerde sterk op na twee moeilijke coronajaren en ondanks het nodige gedoe op Schiphol, waar al sinds de zomer reisbeperkingen gelden. De omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij kwam uit op 10,7 miljard euro, wat in de buurt komt van de prestaties van 2019, het laatste jaar voor corona.

