Schone biobrandstof is een fabel

Terwijl de consument steeds alerter wordt op palmolievrije producten, tankt menige automobilist diesel of benzine, waaraan palmolie is toegevoegd. Volgend jaar moet al 10 procent van de benzine en diesel in de EU 'bio' zijn, om het klimaat te redden. Nu is dat 8 procent.



Automobilisten zijn samen goed voor 51 procent van de Europese palmolieconsumptie. ,,Dat gaat over veel grotere hoeveelheden dan wat in voeding zit. Maar mensen weten het niet'', zegt expert Laura Buffet van de organisatie Transport & Environment (T&E).