Shell moet schadevergoeding betalen aan Nigeriaanse boeren

Shell is aansprakelijk voor de schade als gevolg van olielekkages in Nigeria. Dat bepaalde het Hof in Den Haag in een zaak die Milieudefensie en vier Nigeriaanse boeren aanspanden tegen Shell. Hoeveel Shell moet betalen wordt later bepaald.

De uitspraak leidde tot hevige emoties. ,,Mensen zijn in tranen. Ze huilen van geluk’’, zei Donald Pols de directeur van Milieudefensie. ,,Dit is fantastisch nieuws voor alle mensen in ontwikkelingslanden. Nu blijkt dat ze niet rechteloos zijn tegenover het gedrag van multinationals.’’

Dertien jaar geleden spanden vier Nigeriaanse boeren met Milieudefensie een zaak aan tegen Shell. De grond en de visvijvers van de boeren waren zwaar vervuild door lekkage van olie uit pijpleidingen van Shell. Ze verweten Shell dat ze de lekkages niet tijdig hadden gestopt en de vervuiling niet hadden opgeruimd. Shell moest daarom hun schade vergoeden.

Sabotage

Shell verweerde zich door te zeggen dat de lekkages het gevolg waren van sabotage en dat ze geen toegang kregen tot het gebied van de dorpelingen. Ze konden daarom de lekkage niet tijdig stoppen. Bovendien kregen ze veel valse meldingen van lekkages. Daarom wilde Shell eerst zeker weten dat er een lek was voor ze de pijpleiding afsloten. Het duurde soms dagen voor ze dat met eigen ogen konden controleren. Daarom bleven de leidingen sms dagen lekken.

Het gerechtshof heeft die argumentatie van tafel geveegd. Ten eerste is sabotage niet bewezen in twee van de drie lekkages volgens de rechters. Shell had bovendien een lekdetectiesysteem op de pijpleidingen kunnen maken. Dan was van afstand duidelijk of er een lek was en had de olietoevoer direct kunnen worden stopgezet. De rechters gelasten Shell dit alsnog te doen.

In de zaak van een derde vervuiling heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan. Daar vindt het Hof sabotage wel bewezen, maar heeft het nog vragen over de mate waarin Shell aansprakelijk is.

Schadevergoeding

Hoe hoog de schadevergoeding wordt voor de vier boeren waarvan er inmiddels twee zijn overleden, moet in een aparte procedure worden bepaald. ,,Deze families zijn door Shell tot de bedelstaf gedwongen. Het is een heel duidelijk signaal dat het nu afgelopen is’’, aldus Donald Pols.

Het is niet alleen goed nieuws voor de vier boeren en hun families benadrukt Pols. ,,Tot een uur geleden waren mensen in ontwikkelingslanden rechteloos tegenover de multinationals. Die konden hun mensenrechten straffeloos vertrappen. Dat is nu voorbij. Deze uitspraak zal tot in veel bestuurskamers van multinationals tot crisisoverleg leiden.’’

Shell was niet direct in staat te reageren op de uitspraak.

Over een derde claim deed het hof geen uitspraak. Dat lek ontstond door sabotage, en dan is Shell onder Nigeriaans recht niet aansprakelijk, maar het hof wil nog weten of Shell genoeg heeft gedaan om de pijplijn te beschermen tegen sabotage.