Shell wil sneller vergroenen, maar ambities van energiereus gaan milieuclubs niet ver genoeg

Veel winkeliers open voor bestellin­gen maar kijken met ergernis naar supermark­ten: ‘Niet te bevatten’

11 februari Een broek, lamp of batterijen bestellen en die vier uur later ophalen bij de winkel om de hoek. Sinds gisteren mag het. Bij driekwart van de ondernemers kan het, schat brancheorganisatie INretail. En de animo bij de klanten is er ook, merken de winkeliers.