Shell zeer geïnteresseerd in oplaadpalen Allego

Alliander-topvrouw Ingrid Thijssen gaf gisteren in De Gelderlander te kennen dat het risicoprofiel van Allego niet langer bij Alliander past. ,,Bij de zeer snelle groei van elektrisch rijden, hoort een ander type bedrijf'', aldus Thijssen. ,,Die stormachtige ontwikkelingen brengen grote investeringen met zich mee. Wij vinden het niet gepast meer bij Alliander om dit voort te zetten.'' Hoewel Thijssen aan een investeringsmaatschappij zegt te denken, is Shell één van de geïnteresseerden, vertellen ingewijden. De oliemaatschappij investeert steeds meer in elektrische mobiliteit en nam vorig jaar al NewMotion over. Dat bedrijf exploiteert 30.000 laadpalen in diverse Europese landen. Zelf zegt Shell, dat ook genoemd wordt als nieuwe eigenaar voor Eneco, niets. ,,Geen commentaar'', laat een woordvoerder weten.

Strategisch en financieel

Hoewel Thijssen van een strategische en financiële keuze spreekt, komt de verkoop van Allego de netbeheerder bijzonder goed uit. Alliander kreeg afgelopen jaren veel kritiek. Het met Nederlands belastinggeld bouwen van laadpalen in Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg heeft weinig te maken met de kerntaak: het zorgen voor betrouwbare energienetten in Zuid- en Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Friesland. Ook concurreert Alliander via Allego met commerciële leveranciers als Nuon door zelf ook stroom bij zijn laadpalen aan te bieden.



Het leidde tot een door Nuon aangespannen rechtszaak die Allego verloor. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) deed in 2015 zelf ook onderzoek en verbood Allego een jaar later stroom te verkopen.



Het gebrek aan openheid van Alliander over de financiering van Allego viel op: tot en met vandaag weigert de netbeheerder de jaarrekening van Allego te openbaren. Maar volgens kenners moeten er honderden miljoenen euro's publiek geld naartoe zijn gegaan.