Shoppen voor een kunstkerstboom doe je in je korte broek

In veel tuincentra liggen de schappen al vol met kerstballen en kerstverlichting. Niet iets te vroeg? ,,Welnee, eind augustus belden de eerste klanten al op met de vraag wanneer de kerstspullen weer in de winkel lagen."

Het is een groot contrast, geeft eigenaar Gerard Niesink van Intratuin Duiven meteen toe. ,,Hier binnen ligt er nepsneeuw, terwijl buiten de temperatuur oploopt tot 25 graden of hoger. Tja, wie denkt er nu aan het opzetten van een kerstboom. Niemand toch?!”, lacht de eigenaar.

Toch zijn hijzelf en zijn medewerkers al weken druk met de kerst. De hele kerstafdeling - een paar voetbalvelden groot (!) - is inmiddels opgetuigd en het resultaat mag er zijn: een compleet park met mini-kersthuisjes, een mega-collectie van kunstkerstbomen, verlichting, kerstballen tot aan een speeltuin helemaal opgetrokken in kerststijl met kerstliedjes op de achtergrond.

Winterefteling

Je zou denken dat met deze zomerse temperaturen weinig mensen denken aan kerst. Toch lopen klanten in de winkel van Niesink al volop te shoppen voor kerst. ,,Hier is de herfstvakantie al begonnen en voor veel mensen is een bezoek aan ons filiaal een dagje uit. Net alsof ze een dagje naar de Winterefteling gaan. Vooral voor onze collectie mini-huisjes komen ze van heinde en verre", vertelt Niesink trots. Zijn vestiging kreeg er vorig jaar nog de prijs 'Beste Kerstshow van Nederland' voor.

Niet alleen bij deze winkel in Duiven, maar bij tal van tuincentra in het land liggen de kerstspullen al. Sommige klanten kijken verrast op als ze door de winkel struinen, weet eigenaresse Simone van Waterschoot van Intratuin Geleen. Maar volgens haar zijn er ook veel mensen die niet kunnen wachten tot het weer kerst is.

,,Eind augustus belden de eerste klanten ons op al op met de vraag wanneer de kerstspullen weer in de winkel lagen."

De eigenaresse heeft er geen moment over nagedacht om dit jaar de kerstafdeling eens wat later te openen. ,,Traditioneel openen we aan het begin van de herfstvakantie. Die datum staat vast en is ongeacht of het nu nat, zonnig of koud is."

Hoewel de warme temperaturen zeker van invloed zijn op de aantallen bezoekers, verwacht ze dat geen tegenvallende verkoopcijfers. ,,De eerste kunstkerstbomen, kerstballen en kerstverlichting zijn alweer over de toonbank gegaan."

Ook eigenaar Ronald Hendriks van Eurofloor, het grootste tuincentrum in de omgeving van midden-Nederland - maakt zich niet al te veel druk over de aanhoudende zomerse temperaturen. ,,Mensen komen toch wel. Is het niet deze week, dan wordt het wel volgende week of anders die week erop."

Code oranje

Gerard Niesink van het tuincentrum in Duiven zou het stiekem niet heel erg vinden als de temperaturen straks wat gaan zakken. Maar het moet ook niet te slecht worden. ,,Je moet er ook niet aan denken dat KNMI net voor Sinterklaas met code oranje of rood komt. Dan loop je gegarandeerd klanten mis", grapt hij.

Overigens zijn zeker niet alle tuincentra in kerstsferen: zo zijn ze bij Hornbach ‘pas’ op 1 november winterproof. Voorlopig richten ze zich daar nog even op zwembaden en andere zomerse aangelegenheden.