'Spaarrente daalt, maar niet door inhalig gedrag van banken'

Twaalf Nederland­se vluchten vallen uit door staking Ryanair

25 juli Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt vandaag en morgen zeker twaalf vluchten van en naar Nederlandse luchthavens. Het gaat om vluchten tussen Eindhoven Airport en bestemmingen in Spanje, Portugal en Italië. Net als in België staakt het cabinepersoneel in die landen.