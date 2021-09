Speelgoedketens waarschuwen voor langere levertijden rond kerst

Consumenten doen er verstandig aan cadeautjes voor sinterklaas en kerst op tijd in te slaan vanwege de huidige problemen in de toeleveringen. Speelgoedwinkels verwachten niet direct te maken te krijgen met echte tekorten voor de aankomende feestdagen, maar wijzen wel op de langere levertijden. Dat zeggen speelgoedverkopers zoals Intertoys en Lobbes.nl, maar ook webwinkels Amazon en bol.com na een rondgang van ANP.

Intertoys-topman Eddy Assies wijst op problemen die er al zijn. ,,Het is niet te zeggen dat er helemaal geen probleem is, want je ziet dat de aanvoer niet stabiel is.” Alles komt gefragmenteerd de 215 winkels van Intertoys binnen, zegt hij. De magazijnen staan ‘tjokvol’, zegt hij. Assies merkt ook dat klanten eerder cadeautjes inslaan ‘omdat ze onrustig zijn’. Dat geldt ook voor duurdere producten zoals spelcomputers als de PlayStation. ,,Die run daarop is normaal pas aan het einde van het jaar.”

Onlinespeelgoedspecialist Lobbes.nl, die ook aan scholen en kinderdagverblijven levert, voorziet vanwege grote voorraden geen problemen, maar krijgt wel signalen van leveranciers dat artikelen later binnen kunnen komen en duurder kunnen worden. ,,Het is nog lastig om in te schatten wat dit voor de toekomst betekent maar als de problemen aanhouden, zullen onze leveranciers ook moeten schakelen”, zegt Berry de Snoo, manager bedrijfsvoering.

Eindsprint

Action zegt dat een deel van het speelgoedassortiment pas in november in de winkels ligt en dat klanten die gewend zijn vroeg in te slaan dit zullen merken. Action verwacht hierdoor een ‘minimale impact’ op de prijzen van speelgoed. ,,Voor de sint en kerstman wordt het dit jaar een eindsprint”, claimt een woordvoerder.

Hoewel bol.com langere levertijden dan normaal merkt bij een deel van het assortiment, verwacht de webwinkel geen klachten voor klanten. Bol.com verkoopt 40 procent van het assortiment zelf, de rest wordt via partners aangeboden. Amazon houdt er rekening mee dat producten niet voorradig kunnen zijn in de aanloop naar de feestdagen, maar denkt genoeg alternatieven te kunnen bieden. Evengoed zegt het bedrijf dat het nooit kwaad kan als consumenten nu al feestdagencadeaus inslaan. Datzelfde adviseert De Snoo van Lobbes.nl.

De door de pandemie ontstane problemen in de logistieke keten zullen ook volgend jaar nog spelen, zei Scott Price, topman van bezorgbedrijf UPS, onlangs.

