Speelgoedwinkel bestaat 80 jaar, ondanks concurrentie van internet

,,Ondanks de concurrentie van internet en 'branchevreemde kanalen' zoals Kruidvat en Action'', zegt Visser niet zonder trots. Het begon in 1938 toen zijn opa in het pand begon met de verkoop van houten speelgoed. Visser: ,,Later werd hij ook nog poppendokter, met landelijke bekendheid, en had hij een bibliotheek in dit pand. Met veel 'spannende lectuur voor volwassenen', als je begrijpt wat ik bedoel.'' Rond 1970 nam zijn zoon John de zaak van opa over. ,,Toen werd de zaak onderdeel van een franchise-organisatie, Speelboom, wat in het begin veel voordeel opleverde. Toen is de winkel ook uitgebreid naar achteren, tot de oppervlakte die het nu is.'' De jongste John nam het bedrijf in 1987 van zijn vader over. ,,Ik bleef eerst een aantal jaren bij die organisatie, maar dat bracht steeds meer verplichtingen met zich mee. En ze maakten keuzes in het assortiment waar ik niet achter stond. Dus in 1995 maakte ik me los van die Speelboom, om als zelfstandig ondernemer door te gaan. Ik specialiseerde me in houten speelgoed, spellen en hobbyspeelgoed. Ik kon weer inkopen waar ik dat zelf wilde."

Babyshowers

Anno 2018 is Visser Speelgoed gespecialiseerd in spellen en hobbyspeelgoed. ,,Daarnaast wil ik me meer richten op feestartikelen, zoals cadeautjes voor bijvoorbeeld babyshowers. Je moet je toch blijven onderscheiden van de 'grote jongens'. En wat groeit: de markt van bedrijven en personeelsverenigingen. Die bestellen rond de feestdagen bij mij in het groot, en alles wordt netjes verpakt en bestickerd bij het bedrijf afgeleverd.''



Daarnaast investeerde Visser in een webwinkel. Waar hij mee is gestopt, is de verkoop van games. ,,Daar zit veel te weinig marge op. Aan een zak knikkers verdien je meer. Gadgets daarentegen, die doen het weer heel goed. Zoals vorig jaar die fidget spinners, daarmee was ik als eerste in Breda. Die waren niet aan te slepen! Dat gevoel van wat werkt en wat niet, dat heb ik nog steeds wel.''



Of zijn zaak de eeuw haalt, daarover is hij heel duidelijk. ,,Over twintig jaar bestaan zaken als deze niet meer. Mijn zoon zit in de IT, die peinst er niet over om het van me over te nemen, En ik kan hem geen ongelijk geven. Maar ik had het wel leuk gevonden, driemaal John Visser achter elkaar in deze winkel.''