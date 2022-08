Spoedoverleg energieministers EU over energiecrisis

De ministers kwamen eind juli voor het laatst bijeen. Toen spraken ze onder meer af vrijwillig minder gas te gaan gebruiken. Even daarvoor presenteerde de Europese Commissie een noodplan met de naam Save gas for a safe winter (spaar gas voor een veilige winter) omdat ze er geen vertrouwen in heeft dat het Russische gas zal blijven vloeien. Het is de bedoeling dat de komende maanden 45 miljard kubieke meter gas minder wordt geconsumeerd in de EU.