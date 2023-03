Staat ligt op ramkoers met de luchtvaart: ‘Ze willen alleen hun eigen belang beloond zien’

Het is oorlog tussen de luchtvaartsector en de Nederlandse staat. Volgens het kabinet doen de maatschappijen niets aan de hinder en overlast die ze veroorzaken en is daarom krimp van het aantal vluchten nodig. De maatschappijen vinden dat de overheid daarmee alle regels schendt, zowel eigen wetten als Europese en mondiale afspraken.

Dat bleek dinsdag in de eerste uren van het kort geding in Haarlem dat de luchtvaartsector heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat en luchthaven Schiphol, die het aantal vluchten op de luchthaven in november willen terugbrengen van een 500.000 naar 460.000.

Het is een bijzonder kort geding, dat niet alleen met een duur van ruim negen uur zijn naam geweld aandoet. Met 29 advocaten in de zaal, is de zaak volgens de rechtbankpresident voer voor het Guinness book of records.

De luchtvaartsector wil Harbers ‘onder stoom en kokend water’ opgestelde krimpplan van tafel. Het kort geding is volgens hen nodig omdat er haast is: maatschappijen moeten half april hun plannen voor vluchten in het winterseizoen indienen bij de slotcoördinator.

Volgens de maatschappijen zijn bij het krimpbesluit niet, zoals in Europa voorgeschreven, alle alternatieven afdoende onderzocht, overlegd en onderbouwd afgewezen. In plaats daarvan misbruikt de minister volgens hen een ‘experimenteerregeling’ die daarvoor niet is bedoeld, zodat bewust de Europese beoordeling kan worden omzeild.

Eindeloze groei

Maar volgens de landsadvocaat preken de maatschappijen alleen voor eigen parochie. ,,De maatschappijen reageren uit de gedachte dat er zoiets bestaat als eindeloze groei”, aldus de landsadvocaat in zijn pleidooi. ,,Het blijft de Staat verbazen hoe zeer maatschappijen tegen krimp zijn. Ook zij moeten zich realiseren dat het vanwege alle geluidshinder tijd is voor een nieuwe balans tussen hinder en vliegverkeer. Dat de maatschappijen claimen dat ze zich ook voldoende inspannen om hun hinder terug te brengen, komt niet overeen met onze visie.”

Volgens de landsadvocaat voldoet de ingreep van komende november wel degelijk aan de regels en is krimp nodig om geluids- en milieuoverlast rondom de luchthaven in te perken. ,,De staat bevindt zich tussen twee uitersten en neemt de belangen van alle betrokkenen in ogenschouw. Er moet een balans worden gezocht tussen leefomgeving en het belang van Schiphol voor de Nederlandse economie. De maatschappijen willen alleen hun belang beloond zien.”

Een ‘gebalanceerde aanpak’ met inspraak en onderzoek is volgens de landsadvocaat voor het eerste stukje krimp niet nodig, omdat er een ‘experimenteerregeling’ is. Het staat de Staat volgens hem vrij om gebruik te maken van zo'n regeling die ooit is afgesproken om snel maatregelen rondom Schiphol te nemen — zoals het verleggen van vliegroutes — om geluidsoverlast in te perken.

,,Wij handelen zeer rechtmatig. Met de experimenteerregeling kan worden proefgedraaid voor de uiteindelijke krimp tot 440.000 vluchten. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om nieuwe normen vast te stellen. Omwonenden krijgen minder hinder en de luchtvaartmaatschappijen meer zekerheid. Er is geen juridische basis meer voor 500.000 vluchten.”

Europese voorschriften

De maatschappijen denken er faliekant anders over. ,,Van een experiment is geen sprake. Het is een kunstgreep om te ontkomen aan Europese voorschriften”, aldus advocaat Pieter Huizing namens KLM. ,,Het is een tussenstap naar verdere krimp, waarvan de door Europa voorgeschreven gebalanceerde aanpak pas onlangs is begonnen.”

Volgens de maatschappijen staat nog helemaal niet vast dat Europa krimp goedkeurt. De Europese Commissie heeft daarover nog geen enkel stuk ontvangen. ,,De regeling is onrechtmatig, in strijd met nationaal, Europees en mondiaal recht. Er is niet onderbouwd waarom een snelle krimp nu gerechtvaardigd zou zijn en gebaseerd op onjuiste berekeningen en oude data.”

Volgens de mondiale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, Iata, worden met krimp zelfs internationale verdragen geschonden, zoals het alomvattende luchtvaartverdrag van Chicago en de open skies-overeenkomst met de Verenigde Staten die wederzijds ongehinderd vliegverkeer regelen. Het Amerikaanse ministerie van Transport zou Nederland daar al op hebben aangesproken.

,,We ondersteunen de intentie van de minister om de leefomgeving te verbeteren”, aldus KLM. ,,We denken niet alleen aan ons eigen belang. We hebben ook oog voor de economie. KLM investeert circa 10 miljard in vervanging van haar vloot, de helft is al vervangen, wat leidt tot geluidsreductie van 50 procent.” Volgens de maatschappij is het aantal gehinderden rondom Schiphol daardoor sinds 2017 al met een derde verminderd.

Maar met krimp kunnen maatschappijen vlootvernieuwing moeilijker dragen, omdat ze minder tickets kunnen verkopen. ,,Zulke investeringen gaan uit van een toekomstperspectief dat bestond voordat de minister tot krimp besloot.”

Economische schade

Volgens KLM leidt een significante capaciteitsreductie tot grote schade voor Schiphol en de Nederlandse economie. Door reductie moet KLM negen vliegtuigen aan de grond houden, waardoor het internationale netwerk wordt aangetast en reizigers via andere vliegvelden zullen vliegen. Volgens Vakantievlieger TUI bepaalt krimp de toekomst van de reisgigant in Nederland. ,,De marge van TUI is maximaal 4 procent. Krimp gaat uit van een daling van 8 procent. Duidelijk is dat de gevolgen groot kunnen zijn.”

Maar de Staat is onvermurwbaar. ,,De regering constateert dat een nieuwe balans gevonden moet worden tussen de belangen van omwonenden en de belangen van de luchtvaartsector”, aldus de landsadvocaat. ,,Er is bij dit besluit gekeken naar belangen van omwonenden en luchtkwaliteit, maar ook naar het belang dat Schiphol goed verbonden zal blijven met de rest van de wereld.”

Afzien van krimp in november betekent volgens de landsadvocaat dat er nog tenminste tot november 2024, als volgens Harbers de Europese procedure kan zijn afgerond, te veel geluidshinder rondom Schiphol voorkomt. Luchtvaartinspectie ILT kan dan onvoldoende ingrijpen, waarna omwonenden via de rechter hun gelijk kunnen halen. Uitspraak op 7 april.

