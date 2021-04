Staat stond klaar om Hema te redden, maar minister Hoekstra blokkeerde aandelenplan

Het noodscenario kwam in beeld nadat de Europese Commissie een streep had gezet door de voorkeursoptie van de overheid. Aanvankelijk overwoog het ministerie van Economische Zaken om speciaal voor de winkelketen de limiet van een coronasteunmaatregel op te rekken. Hema zou dan honderden miljoenen met staatsgarantie kunnen lenen.



Vooral door hoge rentelasten dreigde de winkelketen vorig jaar omver te vallen. Op 15 juni 2020 moest Hema een lening van 50 miljoen euro aflossen. Hoewel Hema niet van vitaal belang voor de Nederlandse economie is en overheidsingrijpen daardoor lastig te verantwoorden is, vreesde het ministerie voor politieke en maatschappelijke gevolgen als het bedrijf niet gered kon worden. Ook was Economische Zaken bang voor ‘sociale onrust’ vanwege ‘het grote effect op werkgelegenheid’ en het ‘straatbeeld.’ Hema was destijds goed voor 15.000 banen in Nederland. Volgens het ministerie heeft de Hema voor veel Nederlanders historische en sentimentele waarde.