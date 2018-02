'Stakende piloten hebben lak aan mensen die hun salaris betalen'

Transavia-piloten staken niet voor het geld, maar om hun huwelijk te redden. Zo pruilden ze deze week in deze krant. De piloten zijn boos omdat hun rooster continu wordt aangepast. Ze willen niet meer naar huis hoeven bellen dat papa pas uren later thuis is. Maar ze vinden het geen enkel probleem als hun passagiers diezelfde boodschap aan hun familie moeten brengen. Dat ze precies in de vakantie staken, maakt pijnlijk duidelijk dat ze lak hebben aan de mensen die uiteindelijk hun salaris betalen.

Staken lijkt vaak op een wedstrijdje zoveel mogelijk mensen dwarszitten. De piloten hadden op ieder ander moment hun ongenoegen aan hun werkgever duidelijk kunnen maken, maar doen dat bewust op een maandagochtend in de vakantie. Want dan zijn er lekker veel gedupeerden. En niet alleen mannen in grijze pakken, maar ook gezinnen met huilende kinderen die zo hadden uitgekeken naar het weekje Spanje waar nu nog maar weinig van overblijft. Dat levert fijne media-aandacht op, die de werkgever weer onder druk zet.

Natuurlijk mag je je laten horen als je door je baas slecht wordt behandeld. Het is alleen nogal asociaal om daar anderen mee te duperen. Toch lijkt staken vooral populair onder de beperkte groep werknemers die direct veel mensen benadelen als ze hun werk neerleggen, zoals buschaufeurs, leraren, machinisten en piloten dus. Terwijl zij met een beetje creativiteit hun onvrede ook op een andere manier kunnen uiten. Ik denk aan een actie waarbij de piloten hun partner gewoon iedere keer gratis mee op reis nemen, om elkaar toch nog te blijven zien.

Stakingen zijn echter niet alleen een gebrek aan creativiteit. Staken is nog altijd heel effectief, zo blijkt onder meer uit onderzoek van vakbondshistoricus Sjaak van der Velden. Zelfs alleen dreigen met staken is al genoeg om een werkgever onder druk te zetten en zo je zin te krijgen. Volgens hem is de tijd rijp voor een nieuwe golf van stakingen: 'De crisis is voorbij, economen roepen dat de lonen omhoog moeten en veel vakbondsleden zijn het polderen zat', stelt Van der Velden.