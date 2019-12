Staking bij Etos, bevoorrading winkels in de knel

Donderdag legden ongeveer vijftig ontevreden medewerkers van Etos het landelijke distributiecentrum in Beverwijk grotendeels plat. Om een structurele loonsverhoging van vijf procent af te dwingen, legden zij urenlang het werk neer. Volgens vakbond FNV is dat voor het eerst in het honderdjarige bestaan van Etos.

Ook vandaag wordt er gestaakt. Een FNV-lid meldt dat de actiebereidheid groot is. ,,Ik en mijn collega's van Etos zijn vastberaden en wij blijven staken zolang dat nodig is’’, zegt FNV-lid Ruud Lakeman. ,,Al blijven we hier staan tot Pasen. We zijn er helemaal klaar mee dat onze lonen zo lang achterblijven. Het wordt tijd dat onze werkgever nu over de brug komt met 5 procent.’’



Vanuit Beverwijk worden meer dan 550 winkels in Nederland bevoorraad. De FNV voerde namens de medewerkers afgelopen weken gesprekken met Etos voor een structurele loonsverhoging van 5 procent. Die gesprekken zijn op niets uitgelopen. Het ultimatum van de FNV aan de werkgever liep donderdag om 11.00 uur af. In een interne memo die Etos aan haar winkeliers stuurde, staat dat de winkelketen nu al last heeft van de staking. ,,Reken erop dat je een aanzienlijk deel van je bestelling bij de maandaglevering zult missen”, zo is te lezen in de memo.

Kerstinkopen

FNV-lid Enis Yalcin raadt Etos-klanten aan voor het einde van dit weekend de kerstinkopen te doen. ,,Als je dat na het weekend doet, loop je grote kans dat de schappen in de winkels leeg zijn.’’ Etos-woordvoerster Pauline van den Brandhof meldt ‘niet blij te zijn’ met de acties. ,,Het is de drukste tijd van het jaar, dus dan kunnen we dit niet echt gebruiken.’’ Ze ontkent dat er vanaf maandag lege winkelschappen ontstaan. ,,Dat is een tikkeltje overdreven. Niet iedereen bij het distributiecentrum staakt, het gaat om vijftig van de 240 werknemers. Er wordt nog steeds vracht geleverd bij de winkels. We doen er alles aan om overlast voor onze klanten te beperken.’’



Etos heeft volgens de woordvoerster een passend loonbod gedaan richting personeel van het distributiecentrum. ,,We bieden voor de periode juni 2019 tot en met juni 2021 een salarisverhoging van 7,25 procent. Deze verhoging wordt stapsgewijs doorgevoerd. Wel levert het personeel vier ADV-dagen in.’’



Etos nodigt FNV uit opnieuw te onderhandelen over het aanbod. De vakbond eist een structurele loonsverhoging.