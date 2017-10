Starter kan fluiten naar koophuis in de Randstad

Europa wil levens redden met verplichte snufjes in auto's

11 oktober Auto’s in heel Europa moeten met een reeks veiligheidsmaatregelen worden uitgerust die de automobilist corrigeren als hij achter het stuur in slaap valt, te veel heeft gedronken, met zijn smartphone zit te rommelen of om een andere reden onveilig rijdt. Doel: een forse afname van de 25.500 doden en 135.000 zwaargewonden die het Europese verkeer nu jaarlijks op zijn geweten heeft.