Starters hebben hulp ouders nodig om huis te kunnen kopen

Ouders kunnen bijspringen in de vorm van een lening of een schenking. De voorwaarden van schenkingen zijn op dit moment fiscaal aantrekkelijk. De best passende vorm is afhankelijk van de individuele situatie.



Uit het onderzoek blijkt dat starters de toekomst somber inschatten. Zo twijfelt 53 procent van de ondervraagden of zij ooit een huis kunnen kopen omdat de huizenprijzen stijgen. Daarnaast heeft 50 procent twijfels hierover omdat de hypotheekregels zijn aangescherpt. Eenmaal in het bezit van een huis groeit het vertrouwen. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten, twijfelt nog maar 26 procent of zij door de stijgende huizenprijzen in de toekomst een ander huis kunnen kopen. Daarnaast is 29 procent onzeker vanwege de aangescherpte hypotheekregels.