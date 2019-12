Steeds meer winkels open op eerste kerstdag

Op eerste kerstdag nog boodschappen voor het kerstdiner, bij ruim een op de drie supermarkten kan het al. ,,In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is zelfs al zo’n 70 procent van de supers geopend”, zegt Bob Gross van Openingstijden.nl. Zijn website registreert de openingstijden van winkels en ziet al jaren een toename.



Vijf jaar geleden bijvoorbeeld waren er volgens zijn gegevens ‘slechts’ zo’n tweehonderd supermarkten open op eerste kerstdag, inmiddels kan de consument terecht bij ruim 1200 grootgrutters. Een uitzondering is duidelijk de Biblebelt. ,,Daar houden veel winkeliers de deuren gesloten”, zo haalt Gross uit zijn data.



Uit die data blijkt ook dat steeds meer drogisterijen en warenhuizen het voorbeeld volgen van de supers. Van de drogisterijen spant Kruidvat de kroon met 118 filialen. Het is voor het derde jaar op rij dat Kruidvat met wat vestigingen open is op eerste kerstdag. Vorig jaar waren het nog 54 winkels, vooral in de randstad. Nu zijn het ook winkels buiten de randstad, zoals in Leeuwarden en Deventer.