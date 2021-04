Sterkere economische groei in Nederland door coronasteun VS

Doordat de wereldeconomie dit jaar aanzienlijk harder aantrekt dan gedacht, is er ook in Nederland meer economische groei mogelijk. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat zijn ramingen mondiaal en ook voor Nederland heeft opgekrikt.

De economische vooruitzichten in de wereld zijn verbeterd door het forse Amerikaanse coronasteunpakket van president Joe Biden. Ook de voortgang van vaccinatiecampagnes helpt mee om sneller uit de coronacrisis te komen.

Volgens de organisatie uit Washington laat de Nederlandse economie dit jaar 3,5 procent groei zien, gevolgd door een plus van 3 procent volgend jaar. Enkele maanden terug voorzagen de rekenmeesters hier zowel voor 2021 als voor 2022 nog 3 procent groei.

Grotere plaatje

Met deze prognose onderscheidt het IMF zich van bijvoorbeeld het Centraal Planbureau (CPB). Dat temperde zijn verwachtingen voor de Nederlandse economie onlangs juist iets. Mogelijk speelt mee dat het CPB in Nederland dichter op bepaalde gegevens zit, terwijl het IMF - zeker in deze grote voorjaarsraming - meer kijkt naar het grote plaatje.

Volgens het fonds is het beeld voor de wereld als geheel een stuk gunstiger geworden. De wereldeconomie leeft dit jaar waarschijnlijk met 6 procent op, denkt het IMF. Bij de vorige raming in januari was nog sprake van een plus van 5,5 procent. Voor volgend jaar rekent het IMF mondiaal op 4,4 procent groei, 0,2 procentpunt meer dan eerder voorzien. Vooral in de Verenigde Staten ziet het beeld er rooskleuriger uit. Dat is gunstig voor bijvoorbeeld de wereldhandel en daar profiteren veel andere landen weer van.

Vaccineren

Voor de Amerikaanse economie is de prognose voor dit jaar met meer dan 1 procentpunt verhoogd tot 6,4 procent groei. Ook in 2022 zal de grootste economie ter wereld het waarschijnlijk beduidend beter doen. Naast de forse coronasteun, zijn de VS ook redelijk snel als het gaat om het vaccineren van de bevolking. Datzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk, waar het IMF dit jaar eveneens op aanzienlijk meer groei rekent.

De opwaartse bijstelling voor de eurozone pakt met 0,2 procentpunt voor beide jaren een stuk kleiner uit. Het IMF legt niet uit waarom dat zo is, maar zegt in het algemeen dat verschillen tussen landen in grote mate worden bepaald door de maatregelen van overheden om de economie te steunen en het tempo waarin de bevolking een vaccin krijgt.

Lockdowns

Het is bekend dat de vaccinatiecampagne in Europa niet zo snel gaat als bijvoorbeeld in de VS en Groot-Brittannië. Waar die landen bezig zijn met versoepelingen, worden in diverse Europese landen juist weer strengere coronalockdowns ingevoerd om een nieuwe virusgolf te bestrijden. Ook is er in de Europese Unie nog altijd geen goedkeuring van alle lidstaten voor het coronaherstelfonds van honderden miljarden euro’s. Die Europese steunregeling dreigt zelfs extra vertraging op te lopen, omdat het constitutioneel hof in Duitsland zich eerst wil buigen over bezwaren van tegenstanders.