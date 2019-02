Stroom en gas bij ons veel duurder dan in buurlanden

De stroom- en gasprijzen liggen in Nederland ver boven het Europese gemiddelde. Voor stroom betalen we 28 procent meer dan de gemiddelde Europeaan, voor gas 19,7 procent meer. Dat blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl op basis van cijfers uit de Household Energy Price Index in 32 Europese landen.

Vooral het Nederlandse gastarief is buitengewoon hoog. ,,Dat hebben Nederlandse huishoudens vooral te danken aan de hoge belastingen’’, stelt Koen Kuijper van Energievergelijk.nl. ,,53 procent van onze totale gasrekening bestaat uit energiebelasting en btw. In geen enkel ander Europees land is dit aandeel zo groot’’, licht Kuijper toe.

Een Nederlands huishouden betaalt vandaag de dag 0,76 euro per kubieke meter gas. De gemiddelde gasprijs in de 32 onderzochte landen ligt op slechts 61 cent per kubieke meter. Inwoners van onze directe buurlanden België (55 eurocent per kubieke meter gas) en Duitsland (56 cent) betalen nog minder, constateert Energievergelijk.nl.

Alleen Zweden – met het onwaarschijnlijk hoge bedrag van 2,14 euro per m3 - Zwitserland (1,03 euro), Denemarken (0,93 euro) en Italië (0,79 euro) zijn duurder dan Nederland.

De Europese gasprijzen zijn sterk afhankelijk van vraag en aanbod, weet Kuijper. Ook het weer en de transportkosten spelen een belangrijke rol. Zo gaat in Zweden bijna een derde van de kosten op aan transport en netwerkbeheer. Dat komt vooral vanwege de grote afstanden die het gas in het land moet afleggen.

Volgens een recente peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestaat 53,2 procent van een Nederlandse gasrekening uit energiebelasting en btw. Volgens Energievergelijk.nl is dat nergens zo hoog. Door hogere belastingen op gas en subsidies op isolatie en duurzame verwarming wil de overheid per 2050 een aardgasvrij Nederland realiseren.

Stroom

Voor stroom betalen we In Nederland gemiddeld 0,23 euro per kWh stroom. Dat is 28 procent boven het gemiddelde Europese stroomtarief van 0,18 euro per kWh.

Denemarken en Duitsland behoren met een stroomtarief van 0,31 euro per kWh tot de duurste Europese landen. Nederland komt qua stroom op de 8ste plaats. 32,4 procent van het stroomtarief voor huishoudens bestaat uit belastingen.