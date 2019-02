‘Surséance Intertoys wordt een bloedbad voor de winkels en het personeel’

Nee, verbaasd zijn kenners niet over de uitstel van betaling die vandaag werd aangevraagd en gekregen door Intertoys. De omzetten in de speelgoedbranche kelderen immers al jaren. ,,Speelgoed koop je tegenwoordig voordelig online bij Bol.com en Amazon of bij discounters zoals Action, Kruidvat en Flying Tiger,” zegt Paul Moers. Inmiddels wordt al 48 procent van het speelgoed online gekocht, becijferde ABN Amro afgelopen oktober.



Marketingprofessor Kitty Koelemeijer van zakenuniversiteit Nyenrode wijst er op dat kinderen steeds vroeger een smartphone bezitten en daarop gamen. ,,Dat is omzet die niet naar zaken als Intertoys gaat.” Speelgoed is bovendien een zeer transparante branche . ,,Op internet valt eenvoudig te zien waar een item het goedkoopst is. Dat koop je dan op die plek.”



Intertoys is zelden die voordelige plek, vult Rupert Parker Brady aan. ,,Ik kom er regelmatig, maar ik zie zelden aantrekkelijke aanbiedingen. Dat is een probleem nu tal van grote spelers wél op prijs concurreren.”



Ondanks alle logische verklaringen zijn de experts kritisch op eigenaar Alteri Investors, dat de 400 Intertoys-vestigingen eind 2017 voor een onbekend bedrag overnam van Blokker. ,,Welke investeringen hebben zij nou in de winkels gedaan?” vraagt Moers zich af. ,,Het is sinds de aankoop stil geweest, ik heb geen reclamecampagne gezien. Er is alleen geld met speelgoed te verdienen als je het publiek naar je toe weet te lokken. Je moet drones zien vliegen, een lego-kasteel kunnen voelen. Een beetje zoals de Harrods in Londen.” Hij wijst er verder op dat Intertoys lange tijd nauwelijks werk maakte van de online webshop.