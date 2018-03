Tandjes, waarom verdient de tandarts zó véél?

Waarom is de tandarts zo duur? Bijna iedere keer als ik er kom, gaat die vraag door mijn hoofd. Ik ben gezegend met een goed gebit dus ik zit niet zo vaak in de gevreesde stoel. Toch moest ik laatst zo'n 75 euro aftikken na een simpele controle, waarbij de tandarts wat foto's maakte en mijn gebit reinigde. Veel langer dan een kwartier duurde het allemaal niet.



Op het gevaar af over te komen als een zuinige zuurpruim - dat vind ik dus snel verdiend. Natuurlijk is hij ook geld kwijt aan zijn assistente, materialen, huur van het pand, bladiebla. Maar dan blijft er nog altijd een leuk bedrag over.



Google leert me dat ik niet de enige ben die worstelt met die vraag. Wanneer ik intik 'Waarom verdient...' doet de zoekmachine alvast een aantal suggesties op basis van veelvoorkomende zoekopdrachten.

Monopolie

Op de tweede plaats: waarom verdient een tandarts zoveel? (Die komt na de vraag; waarom verdient mijn collega meer?) Ook blijken meer Nederlanders zich af te vragen waarom notarissen, piloten en profvoetballers zo'n riante vergoeding opstrijken.

Nieuw onderzoek van economen geeft uitsluitsel over het lucratieve handeltje van Nederlandse tandartsen. De wetenschappers stellen dat tandartsen monopolieprijzen rekenen. Vrijwel allemaal hanteren ze de maximumtarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Concurreren hoeven ze niet want er is een groot tekort aan tandartsen.

En dat komt weer omdat er hier te weinig tandartsen worden opgeleid. Wie Tandheelkunde wil studeren, moet loten. En de kans dat je wordt toegelaten is klein. Vorig jaar meldden zich meer dan vierhonderd gegadigden bij de Radboud Universiteit, terwijl er maar plaats was voor 67 studenten.

Meer verdienen, minder werken

De winnaars zitten op rozen. De onderzoekers berekenden dat zij jaarlijks 50.000 euro meer verdienen dan degenen die niet worden toegelaten en een baan vinden in het vakgebied van hun tweede keuze. Om te voorkomen dat tandartsen het argument 'maar wij werken ook heel hard' in de strijd gooien, keken de onderzoekers ook even naar de lengte van hun werkweek. Wat bleek? Tandartsen werken 14 procent minder dan degenen die de loting verloren.

Meer studenten toelaten lijkt een logische oplossing. Toch pleiten de economen daar niet voor. Het duurt volgens hen lang om het tekort aan te vullen, en al die tijd worden de dure tandartsopleidingen grotendeels gefinancierd met publiek geld.

Het is veel effectiever om direct de maximumtarieven te verlagen. Bijkomend effect kan zijn dat we dan vaker naar de tandarts gaan, voorspellen de economen. ,,Maar aangezien tandartsen nu zo'n 30 uur per week werken, moet het voor hen te doen zijn om toegenomen vraag op te vangen door meer uren te draaien.'' Oftewel, harder werken tandartsen!