Tanken toch weer duurder en duurder: ‘Prijs komt dit jaar niet meer onder de 2 euro’

2 euro 15 gemiddeld? Benzine zou toch goedkoper worden?

Dat was het ook. Eventjes. Per 1 april betaalt een automobilist 17 cent minder belasting aan de Nederlandse staat per liter benzine. Het betekende die maand een flinke daling van de benzineprijs, van gemiddeld 2 euro en 29 cent naar 2 euro en 8 cent.



Inmiddels is de prijs alweer flink aan het stijgen. Volgens het CBS was de gemiddelde prijs aan de pomp op 9 mei 2 euro en 15 cent. Langs de snelweg is de prijs de 2,30 euro al genaderd. Zonder de verlaging van de belasting was de prijs nog een stuk hoger geweest.