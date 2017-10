'Tata Steel vreest voor banen en zelfstandigheid bij fusie ThyssenKrupp'

Bij de bekendmaking van de fusie werd gesproken over het schrappen van 4.000 banen verspreid over alle onderdelen van de toekomstige joint venture. De helft daarvan zou ten koste gaat van Tata Steel Europe, waar IJmuiden een van de grootste onderdelen van is. Wat de precieze gevolgen zijn voor de banen in IJmuiden is niet bekend.



De vakbonden zeiden bij de bekendmaking van het nieuws alles op alles te zetten om gedwongen ontslagen te voorkomen. ,,Wij zijn tegen de voorgenomen fusie vanwege het grote banenverlies en zullen er alles aan doen om die te voorkomen. Ook acties zijn daarbij niet uitgesloten'', aldus FNV-bestuurder Aad in 't Veld.



Daar zal het volgens de ondernemingsraad niet bij blijven. De nieuwe onderneming zal, zoals het er nu naar uitziet, grote delen van de ondersteunende diensten gaan uitbesteden naar lagelonenlanden, zegt voorzitter Frits van Wieringen, die deze week een toelichting kreeg op de plannen van de concerns. ,,Alleen al in IJmuiden heb je honderden van zulke banen."



Tata Steel Nederland telt nu ruim 11.000 werknemers. De meesten daarvan — zo'n 9000 werknemers — werken in IJmuiden.