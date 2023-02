Tegenover de boodschappen die almaar duurder worden staat winst van Unilever, die kwart hoger uitvalt

Frans Muller, ceo van Ahold Delhaize, zei bijvoorbeeld in november nog dat ‘grote leveranciers blijven vasthouden aan winstmarges tot wel 15 procent’. Onderhandelingen zijn volgens hem zwaar en intensief. ,,We hebben een probleem als we niet met z’n allen ons uiterste best doen om de prijzen laag te houden‘’, vond Muller, die daarbij niet specifiek Unilever noemde.