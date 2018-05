Televisie en internet vanaf juli fors duurder

Gemiddeld zijn huishoudens vanaf juli 2 tot 3 euro per maand kwijt voor internet en televisie. Dat is ruim 20 tot circa 40 euro per jaar.



KPN verhoogt diverse internet- en televisiepakketten met 2,50 euro per maand. Abonnementen die voor juli vorig jaar zijn afgesloten stijgen met 1 tot 4 euro per maand omhoog. Klanten krijgen overigens wel hogere internetsnelheden terug.



Bij Ziggo bedraagt de gemiddelde verhoging 1,65 euro per maand. De prijzen van de meest populairste alles-in-1-pakketten stijgen 2 euro per maand.



XS4All, eigendom van KPN, gooit de prijs van zijn Internet Basic en Internet Pro abonnement met 2,50 per maand omhoog. Voor enkele andere internetbundels moet zelfs 3,50 euro meer worden betaald. Klanten krijgen daar in meerdere gevallen wel een kwart meer snelheid voor terug.