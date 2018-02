Tesla van Elon Musk uit koers: stevent af op asteroïdengordel

De sportauto van Tesla die met de Falcon Heavy de ruimte werd ingestuurd, wijkt af van het geplande traject. Dat maakte Elon Musk gisteren zelf bekend op Twitter. De oprichter van Space X gaf toe dat Starman, de pop die achter het stuur zit, een beetje te hard op de gaspedaal had geduwd. Hierdoor is de raket voorbij Mars geraasd en stevent hij nu af op een asteroïdengordel.

In een tweet bevestigde Musk dat de finale bestemming van de missie is veranderd: ,,Voorbij de gordel van Mars en blijft naar de asteroïdengordel gaan.'' Musk liet een Tesla Roadster als ludiek experiment meevliegen met de eerste vlucht van de Falcon Heavy.

Het doel was de heliocentrische baan die op ongeveer dezelfde afstand van de zon als van Mars ligt. Op zijn nieuwe traject zal de Falcon Heavy maandenlang onderweg zijn naar de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. Hier is het risico op een catastrofale botsing groter dan op de oorspronkelijk gewenste koers. De missiemanagers hebben nog niet bevestigd of de koersverandering een ongeluk of intentioneel was.

Sommige experts vrezen voor de effecten van ruimtelijke straling op de Tesla Roadster. William Carroll, hoogleraar chemie aan de Indiana University legt uit wat er kan foutlopen: ,,Alle organische stoffen lijden onder de verschillende types van straling. Als de bindingen breken, kan de auto letterlijk uit elkaar vallen.''

SpaceX hoopt met deze demonstratievlucht contracten van Nasa te winnen. Musk heeft ook, na de lancering, het verlies bevestigd van een centrale ‘core booster’, een van de drie kleinere Falcon 9-raketten die samengebonden werden om de Falcon Heavy te vormen.

De twee andere raketten keerden veilig terug naar het landingsplatform aan het Kennedy Space Center. De derde had op een boot in de Atlantische Oceaan moeten landen, maar crashte in de oceaan. ,,Het dek van het schip lag vol scherven'', zei Musk. ,,We gaan dit onderzoeken. De raket is duidelijk niet op het onbemande schip geland. We hebben er beelden van. Het lijkt wel leuk materiaal, als de camera’s ook niet vernietigd werden, tenminste.''

Musk heeft meer dan een half miljard geïnvesteerd in de lancering van de Falcon Heavy. Hij hoopte op succes om zijn concurrenten af te troeven. Er zijn namelijk verschillende bedrijven die strijden om ruimtevluchten voor de man in de straat, waaronder Blue Origine, mogelijk te maken. ,,We willen een nieuwe ruimterace, dit is erg opwindend. Dit zal andere bedrijven aanmoedigen om hetzelfde te doen'', legt Musk zijn beweegredenen uit.

