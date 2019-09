Thomas Cook Nederland failliet, doorstart niet uitgesloten

update KPN schrapt aanstel­ling topvrouw Leroy na omstreden aandelen­deal

12:19 De Belgische Dominique Leroy (54) is niet langer beoogd CEO van KPN. Nederlands grootste telecombedrijf laat in een persbericht weten het te betreuren dat Leroy geen kandidaat meer is. Leroy, sinds 2014 de hoogste baas bij het Belgische Proximus, zou per 1 december als topvrouw bij KPN aan de slag gaan. Leroy ligt onder vuur door een omstreden aandelentransactie.