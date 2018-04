Thuisbezorger Picnic verovert Duitse harten

Terwijl Picnic in ons land de klantengroei amper kan bijbenen, is de online supermarkt nu ook in Duitsland actief. ,,De melkboer is terug'', koppen de Duitse kranten. Nu nog winst maken, want dat kan nog wel tot 2020 duren.

'Picnic? Ich finde es total cool'', zegt Karin, een alleenstaande 70-jarige vrouw uit Kaarst, even ten westen van Düsseldorf. Een paar tellen eerder was zij een van de klanten van het eerste uur die met een druk op een rode knop de onlinesupermarkt, twee jaar geleden in Nederland opgericht, in Duitsland officieel mocht lanceren.

Karin, die samen met haar hond in een flatje op de twaalfde verdieping woont, 'haat boodschappen doen'. ,,Ik vind het gewoon stom. Dit is perfect, je weet precies wanneer ze komen. En de bezorgers zijn ook nog eens total freundlich. Ik heb ook wel eens online bij andere supermarkten besteld, maar dan moet je zo lang wachten. En ook nog eens bezorgkosten betalen. Daar is het tijdslot, waarin de bezorger kan komen, een paar uur. Hier twintig minuten. Dat scheelt nogal.''

Het verhaal van Karin is het verhaal dat ze bij Picnic graag horen. Tevreden klanten die, als ze eenmaal gewend zijn aan het elektrische Picnic-busje dat op gezette tijden gratis komt voorrijden, niet meer anders willen en de traditionele, fysieke supermarkt adieu zeggen. Tijdens de proefperiode verzamelde Picnic de afgelopen maanden in en rond Düsseldorf 800 klanten, al moet gezegd dat die voor half geld mochten winkelen. Nog eens 2.000 geïnteresseerden staan op de wachtlijst.

Chris van Mersbergen on Twitter Fünf, vier, drie, zwei, eins... En toen was online supermarkt @picnic ook in Duitsland officieel gelanceerd. Voorlopig met een kleine 800 klanten rond Düsseldorf, en een wachtlijst. Klanten die ik sprak zijn in elk geval 'total begeistert'. #AD https://t.co/WWAyXklm9f



Michiel Muller, een van de vier Nederlandse oprichters, staat er in de hub van Picnic in het industriegebied van Neuss tevreden bij. Het enthousiasme is groot'', constateert Muller (53), ook oprichter van bedrijven als Route Mobiel en de onbemande Tango-tankstations. ,,Dit kenden de Duitsers echt nog niet. De Duitse onlinemarkt is in verhouding ook kleiner dan in Nederland.''

Nieuwsgierig

Dat klopt. Waar bij ons 2 tot 3 procent van de boodschappen online wordt gedaan, is dat in Duitsland slechts 1 procent. Diverse partijen, ook grote supermarktketens als REWE en Edeka, proberen het wel, maar ogenschijnlijk zonder veel enthousiasme. De Duitse pers is dan ook zeer nieuwsgierig naar het Hollandse initiatief. Nadat een oplettende journalist van een vakblad half maart ontdekte en onthulde dat Picnic onder de schuilnaam Sprinter bezig was met een proef bij Düsseldorf, stonden de kranten er vol mee. 'Der Milchman kehrt zurück', kopte de krant Rheinische Post bijvoorbeeld. De melkboer is terug.

Muller liet de presentatie gisteren volledig over aan de nieuwe Duitse leiding. ,,Het moet ook echt iets Duits worden, niet een Nederlands initiatief in Duitsland.''

Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen, in de volksmond 'NRW': het lijkt niet de meest aantrekkelijke regio voor een revolutionaire start-up om van start te gaan. De deelstaat met het Ruhrgebied en steden als Düsseldorf en Keulen, is toch vooral gewoontjes. Waarom niet gekozen voor welvarend Zuid-Duitsland, mondain Hamburg of hip Berlijn? ,,We wilden juist beginnen in een gebied dat gewoon is", stelt Muller. ,,Met gewone mensen, gezinnen die om zes uur 's avonds het eten op tafel moeten hebben. Die zijn blij als ze zich niet nog naar de supermarkt moeten haasten.''

Stapje voor stapje

Daarnaast telt natuurlijk de macht van het getal. Noordrijn-Westfalen heeft bijna 18 miljoen inwoners, iets meer dan Nederland. Picnic wil eerst stapje voor stapje de enorme deelstaat veroveren - dit jaar moeten er al een of twee nieuwe steden bij komen - de rest van Duitsland is iets voor later.

Frederic Knaudt (32), een van de nieuwe bazen in Duitsland, beweerde gisteren dat een nieuwe Picnic-locatie binnen zes maanden winstgevend moet kunnen zijn. De consument zal het een zorg zijn. Die wil zijn boodschappen op tijd en met een lach gratis aan huis geleverd krijgen. Voldoet Picnic aan die voorwaarden, dan is in elk geval de 70-jarige Karin, fan van het eerste uur, 'total begeistert'.