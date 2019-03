Tien dagen tot brexit: steeds meer ondernemers zijn er klaar voor

De Kamer van Koophandel peilt de laatste kwartalen het sentiment en de voorbereidingen van ondernemend Nederland. Aan het onderzoek deden ditmaal 233 ondernemers mee. Van die groep zegt 17 procent niét voorbereid te zijn. Drie maanden geleden was dat nog 29 procent.

Van de ondervraagde ondernemers geeft 24 procent aan dat als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie verlaat (en die kans bestaat nog altijd) zij nauwelijks of geen idee te hebben wat dit voor de eigen onderneming betekent. 37 procent zegt dat grotendeels te weten, 39 procent enigszins. Bij een no-deal scenario verlaat het Verenigd Koninkrijk zonder overgangsperiode de Europese Unie.

Als het aankomt op voorbereidingen, zegt 45 procent geen plan te hebben of maatregelen getroffen te hebben voor een no-deal scenario. 14 procent heeft dat in grote mate, 37 procent in enige mate. De overige 4 procent weet het niet. Van de ondernemers die een plan heeft of maatregelen heeft genomen, houdt iets minder dan de helft extra voorraden aan. Die voorraden leggen ze met name in Nederland aan, meer in het bijzonder in de regio Rotterdam.

Bedrijfsvoering

Uit een eerder onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat vooral de industrie en de landbouw de gevolgen van een brexit vrezen. Zo verwacht een op de vier bedrijven gevolgen voor de bedrijfsvoering, vooral vanwege de afnemende vrijheid van verkeer van goederen en diensten. Na Duitsland verdient Nederland het meest aan Groot-Brittannië. Jaarlijks importeert Nederland voor dik 20 miljard euro aan spullen uit het Verenigd Koninkrijk, Schiphol alleen al verstouwt elk jaar 10 miljoen reizigers van en naar Groot-Brittannië.

Wat de precieze gevolgen voor de Nederlandse economie zijn, is afhankelijk van de inhoud van de deal. Welke kant het opgaat, blijft gissen. De Britse Premier Theresa May zag haar brexit-overeenkomst al twee keer crashen in het parlement.

Uiterlijk morgen, een dag voor de start van de EU-top, zouden de leden van het Lagerhuis voor een derde keer moeten stemmen over het verdrag dat met Brussel is gesloten. De Britse parlementsvoorzitter John Bercow liet echter gisteren weten dat May niet zomaar voor de derde keer het Lagerhuis over haar brexitdeal kan laten stemmen. Ze zal wat hem betreft een andere deal moeten presenteren, anders komt er geen stemming. Niet uitgesloten is dat de May zich donderdag op de EU-top meldt met het verzoek om een langer uitstel van de Britse uittreding.