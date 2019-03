Tientallen gepensioneerden naar rechter om terugbetalen toeslag

Tientallen gedupeerden starten collectief een claim tegen pensioenfonds ABP. Ze vinden het onterecht dat het geld dat ABP per ongeluk vier jaar lang naar de gepensioneerden heeft overgemaakt terugbetaald moet worden. Ze gaan de terugvordering nu gezamenlijk aanvechten bij de rechter. Door de fout is aan 700 gepensioneerden circa 3 miljoen euro aan onrechte partnertoeslag uitgekeerd.

De gepensioneerden wisten niet dat ze de toeslag onterecht bovenop hun pensioen ontvingen en worden hierdoor flink gedupeerd. Zij hebben het geld al uitgegeven en moeten nu van een verlaagd pensioen duizenden euro’s terugbetalen. Het tv-programma Meldpunt (MAX) besteedde twee weken geleden aandacht aan de zaak. Nu gaat de Ombudsman van de seniorenomroep de gedupeerden helpen te kijken of een gang naar de rechter de terugbetaling kan voorkomen.

Ombudsman Rogier de Haan zegt dat hij het niet redelijk vindt dat de gedupeerden nu hiervoor moeten opdraaien. Hij ontving tientallen brieven en telefoontjes van gedupeerden. Samen met hen bereidt hij nu een collectieve claim voor.

Gedupeerd stel blij met de claim

Bij het gedupeerde stel Henk (70) en Annelies (67) Blokhuis uit Arnhem plofte de brief met het bericht van het ABP op 19 februari op de mat. Dat het pensioenfonds een fout had gemaakt en dat ze daarom in drie jaar tijd zo’n zevenduizend euro bruto terug moesten betalen. ,,Met gelijk het voorstel om 230 euro bruto per maand in te houden op het pensioen. Hierdoor hebben wij per maand 160 euro minder te besteden.’’

De situatie met het pensioenfonds is ingewikkeld. Blokhuis had eerst wel recht op een partnertoeslag, maar vanaf 1 januari 2015 niet meer. ABP bleef echter per ongeluk die toeslag storten. ,,Ik ben geen administrateur, ik heb die specificaties nooit tot in detail bekeken. Die zijn behoorlijk ingewikkeld.’’ Dus toen de brief van ABP kwam, sloeg de schrik het echtpaar om het hart. ,,We blijken lang niet de enigen. Wat ik er nu van weet, is dat ABP wel erg hard van stapel loopt met het terugvorderen van het geld. Zij hadden hun administratie niet op orde, wij hadden dit niet kunnen weten’’, vertelde Blokhuis twee weken terug.

Of Blokhuis zich ook bij de collectieve claim gaat aansluiten? ,,Uiteraard’’, roept hij vanuit de auto onderweg naar Portugal. Hij is samen met zijn vrouw onderweg naar de Algarve. Het nieuws van de claim stemt het echtpaar in de auto vrolijk. ,,Het is erg fijn dat er van alle kanten aandacht is voor deze zaak’’, licht de vrouw van Henk toe.

ABP: ‘Dit geld is van iedereen’