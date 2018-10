Tijd dringt voor 540.000 Nederlanders met hun ‘oude’ Air Miles

,,Het gaat de laatste weken echt heel hard”, vertelt de woordvoerder van het Loyalty Management Netherlands, het bedrijf achter Air Miles, aan de hand van de laatste cijfers.

Sinds het bedrijf bekendmaakte dat Air Miles een maximale geldigheid van vijf jaar hebben en dat alles van 1 november 2013 en ouder snel komt te vervallen, is een deel van de spaarders wakker geworden.

Loyalty Management Netherlands is niet ontevreden over het aantal mensen dat de laatste weken in actie is gekomen. Een maand geleden hadden nog 700.000 mensen ‘oude’ punten, inmiddels zijn er dik 150.000 van dat lijstje afgevoerd. Nu hoopt het bedrijf die ‘laatste’ honderdduizenden mensen ook nog over de streep te trekken om de punten uit te geven.

De alarmering zorgt de laatste weken in elk geval voor drukte en spanning bij Air Miles. Sinds eind augustus is het aantal websitebezoeken, inlogs en de contacten met de klantenservice met ruim 300 procent gestegen. Regelmatig verschijnen dan ook berichten op sociale media van mensen die zich beklagen over de lange wachttijden.

,,Toen we een jaar geleden mensen begonnen te vertellen dat ze haast moesten maken met het opmaken van hun oude punten telden we nog 1,2 miljoen spaarders met in totaal 5,2 miljard Air Miles. Sinds die tijd zijn er ruim 3,4 miljard Air Miles ingewisseld. We zijn er blij mee, want het hele idee van Air Miles is dat er niet alleen gespaard wordt, maar dat mensen die punten ook uitgeven”, aldus de zegsman.

Bestemmingen

En dat laatste lukt nu dus aardig te lukken: volgens de laatste cijfers worden er nu wekelijks meer dan 500 miljoen Air Miles ingewisseld. Een opvallend gegeven: de goede doelen profiteren van alle consternatie. Een jaar geleden werden in een week gemiddeld zo’n 600.000 punten overgemaakt naar een van de goede doelen. Inmiddels ligt dat op 16 miljoen (!) per week. ,,Vooral naar Stichting AAP en Justdiggit gaan veel punten.”

Veruit de meeste mensen geven hun punten uit aan ‘eigen’ bestemmingen, zoals bij Albert Heijn en Air Miles Shop, en bij Bol.com. Ook Praxis en Pathé blijken populaire bestemmingen voor de punten.