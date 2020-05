Toch bonus van bijna acht ton voor topman Air France-KLM, ondanks bezwaar staat

,,Zoals we steeds hebben gezegd: we zitten in een crisis en er is veel belastinggeld nodig om bedrijven en werknemers door deze crisis te loodsen", zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een toelichting op zijn tegenstem. ,,Dit is daarom niet de tijd voor bonussen voor bestuurders van bedrijven die we moeten steunen."

Nederland heeft sinds februari vorig jaar een aandelenbelang van 14 procent in Air France-KLM. Dat is net zoveel als de Franse overheid, die het bonusvoorstel wel steunt. De Fransen hebben meer stemrecht, omdat ze al langer dan twee jaar aandeelhouder zijn.

Het kabinet kondigde onlangs een steunpakket aan voor KLM van tussen de 2 en 4 miljard euro. Een van de voorwaarden daarvoor is dat de Nederlandse poot van de luchtvaartgroep even geen bonussen uitkeert.

Inleveren

Het door de Nederlanders betwiste voorstel ging over zowel het vaste salaris, de jaarbonus als de langetermijnbonus voor Smith. De Air France-KLM-topman liet in april al weten af te zien van zijn variabele beloning voor het boekjaar 2020, na heftige reacties vanuit de Nederlandse politiek. Eerder zei Smith al 25 procent van zijn jaarsalaris in te leveren vanwege de crisis.

De langetermijnbonus blijft nu echter staan. Die voorziet in de periode van 2019 tot en met 2022 in een jaarlijkse beloning die kan oplopen tot 2 miljoen euro per jaar, waarvan een deel in aandelen wordt uitbetaald. De bonus, die Smith pas in 2022 kan ontvangen, hangt af van het behalen van meerdere doelen op het vlak van financiën en duurzaamheid. Vorig jaar waren volgens Air France-KLM de prestaties dusdanig dat Smith voor 2019 de volledige langetermijnbeloning - 768.000 euro - kreeg toegewezen.