Toch niet zo groen: Eneco-eigenaar is groot in steenkool

video In Andelst hebben ze het wiel opnieuw uitgevon­den. Letterlijk

26 november ANDELST - Een vijfde wiel aan de wagen is meestal niet gewenst. Maar in het geval van Epic Drive is dat anders. Het in Andelst ontworpen wieltje met krachtige elektromotor maakt het werken in magazijnen en ziekenhuizen een stuk lichter.