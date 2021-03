Toekomst van de landbouw: ‘Hef organisaties als Staatsbosbeheer op en laat boeren natuur beheren’

Op veel punten staan ze lijnrecht tegenover elkaar in het boerendebat: de SGP en de Partij voor de Dieren (PvdD), maar over één ding zijn ze eensgezind: de balans tussen natuur en boerenbedrijf is zoek. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop zegt het ietwat chargerend, maar met een serieuze ondertoon: ,,Hef terreinbeherende natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op. De gronden die zij beheren kunnen beter in het boerenland worden geïntegreerd. De huidige Natura 2000-gebieden zijn eilandjes in ons landschap, zonder organische verbinding naar landbouwgebied. De formule om meer boeren uit te kopen en het land door natuurorganisaties te laten beheren, is niet de juiste weg. Boeren zijn zelf uitstekende landschapsbeheerders, ook voor de natuur. De miljarden euro's die nu naar het stimuleren van natuurgebieden gaan, kunnen deels ook worden gebruikt om de boeren agrarisch natuurbeheer te laten doen. Dan gaat het een paar stappen verder dan alleen aanleg van bloemrijke akkerranden en is het ook niet nodig om veel agrarische grond uit de sector te halen. Op die manier hoef je ook geen nieuw boerenland in de Noordzee aan te leggen’’, verwijst het Tweede Kamerlid van de SGP naar het voorstel van de LTO om onderzoek te doen naar landaanwinning in zee.



De 64-jarige Bisschop zit sinds 2012 voor de SGP in de Kamer en heeft landbouw in zijn portefeuille. Voor de SGP een belangrijke portefeuille: ,,Het zit in onze genen.’’ De boerenzoon heeft het landschap de afgelopen decennia monotoner zien worden en dat baart hem zorgen. ,,De kostprijs moest laag blijven. Het gevolg is dat er meer en efficiënter moest worden geproduceerd. De gevolgen bleken catastrofaal. Kleine gezinsboeren zijn een zeldzaamheid geworden en ook voor flora en fauna is de balans ernstig verstoord. Dat moet worden hersteld, maar dat kan alleen als de boeren ook een nadrukkelijke rol spelen in dit verhaal. Ze moeten de kans krijgen op een gezonde manier een boterham te blijven verdienen. Want wie rood staat, kan niet groen zijn.’’