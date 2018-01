Toen de Kijkshop nog hét voorbeeld van vooruitgang was

In 1973 was het landelijk nieuws: het allereerste filiaal van Kijkshop opende zijn deuren in Den Bosch. Voor het eerst konden duurdere, veelal elektronische apparaten, gemakkelijk worden gekocht. De innovatie werd een succes, tot het internet zijn intrede deed. Gisteren maakte eigenaar The One bekend dat alle winkels de deuren sluiten .

De Kijkshop volgde in 1973 het Amerikaanse voorbeeld van een cataloguswinkel. 50.000 mensen kregen in september van dat jaar een catalogus in de brievenbus. Wie van plan was een nieuwe stofzuiger of horloge te kopen, kon alvast inspiratie opdoen. In de winkel zelf stonden de producten nog eens uitgestald in vitrines. Bestellen ging via een formulier, het product zelf kwam na aankoop uit het magazijn. 'In de originele fabrieksverpakking'.

Weinig diefstal

Het grootste pluspunt: door de efficiënte manier van werken én het lage risico op diefstal waren de producten 20 tot wel 50 procent goedkoper dan de adviesprijs van de fabrikant. De eerste winkel zat aan het Sweelinckplein in Den Bosch, gemakkelijk te bereiken met de auto.



In de VS had de formule zich al bewezen, en dus was de directie van supermarkt De Gruyter op voorhand overtuigd van het succes in Nederland. Nog voor het resultaat van de Kijkshop in Den Bosch bekeken was, breidde het concern uit met winkels in onder andere Amsterdam, Delft en Arnhem. Verliesgevende supers van De Gruyters werden omgebouwd tot Kijkshops.

Volledig scherm Een advertentie van de Kijkshop uit 1982. © Kijkshop

Samen met concurrenten

De andere grote supermarkt van die tijd, Albert Heijn, zag het succes van de Kijkshop ook. Bijna tegelijkertijd kwam die grootgrutter met winkelketen Lita op de proppen. In de basis een kopie, met hetzelfde soort producten. Ook dit werd een succes.

Toen De Gruter midden jaren zeventig gedwongen moest opsplitsen, ging de wél succesvolle Kijkshop over naar V&D, waardoor het bij moederbedrijf Vendex terecht komt. Die kocht direct ook Lita van AH en het eveneens vergelijkbare Bossche bedrijf Sellers en Sellers op. De winkels gingen samen verder; de naam Kijkshop bleef zo bestaan.

Het hoofdkantoor was gevestigd in Tilburg en Den Bosch. Sinds 1983 zit het in Zaltbommel. Van daaruit moet de directie toezien hoe het de laatste jaren steeds minder gaat met het concern. De ooit zo succesvolle formule wordt steeds meer als onpersoonlijk ervaren.

Winkel van gisteren

Er worden nieuwe formules bedacht. In april vorig jaar kwam Kijkshop nog met een online platform. Klanten die hun ervaringen zouden delen, kregen een beloning. Ook dat blijkt geen nieuwe sleutel tot succes. De winkel van de toekomst was 'een winkel van gisteren' geworden, zoals retaildeskundigen het noemden.

Maandag maakte de keten bekend dat alle zeventig nog overgebleven winkels in Nederland de deuren sluiten. Alle 400 medewerkers komen op straat te staan.