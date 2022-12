Toezichthouder geeft energiebedrijven geen kans prijsplafond te foppen

Keurslager stopt vanwege gebrek aan personeel: ‘Sollici­tan­ten kwamen niet opdagen’

Het nieuws valt veel klanten rauw op hun dak. Plots maakte keurslagerij Tom de Boeye bekend dat de deuren aan de Axelsestraat in Terneuzen over anderhalve week voorgoed gesloten blijven. Er is al een jaar geen personeel te vinden.

7 december