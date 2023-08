Topman Ahold: ‘Hoogtepunt inflatie is achter de rug’

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, voorspelt dat er een einde komt aan de extreme prijsstijgingen die sinds de oorlog in Oekraïne maandenlang in supermarkten werden doorgevoerd. Volgens topman Frans Muller is de ‘piek van inflatie’ achter de rug. Maar het supermarktbedrijf heeft nog steeds last van oplopende kosten.

Muller zei dat bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het supermarktconcern. Op enkele producten zijn prijzen wel al verlaagd, zei de ceo, maar de omstandigheden blijven lastig. Het bedrijf zegt last te hebben van hogere energie-, grondstoffen-, transport- en arbeidskosten, die ‘allemaal een bijzonder aanzienlijke impact’ hebben op de winstmarges.

,,Waar het kan zullen we prijzen verlagen. We zien prijsverlagingen in zuivel; boter en kaas bijvoorbeeld. Maar we zien ook dat de prijzen voor aardappelen en uien waarschijnlijk iets omhooggaan vanwege de oogsten die niet goed zijn”, zegt de bestuursvoorzitter in een toelichting.

Daarbij probeert Ahold Delhaize de prijzen zo laag mogelijk te houden, zegt het bedrijf, met behulp van een besparingsprogramma dat 1 miljard euro aan kostenvoordelen moet opleveren. ,,En we onderhandelen permanent met onze leveranciers, zodat zij ook hun werk doen om de prijzen zo laag mogelijk te houden”, aldus Muller.

Echte daling komt er waarschijnlijk niet van

Zo zit een echte daling van de prijs van dagelijkse boodschappen er waarschijnlijk niet in, concludeerde GFK eerder al. Het onderzoeksbureau volgt maandenlang dezelfde boodschappenmand met 55 producten, met daarin vaak gekochte producten als appels, gehakt, biscuit, tandpasta en melk.

De boodschappen werden gekocht in negen verschillende supermarkten, waardoor de uitkomst een beeld geeft van de prijsontwikkeling van Nederlandse boodschappen. Na enorme prijsverhogingen bereikte de prijs voor de 55 producten begin dit jaar een hoogtepunt van in totaal 132 euro. Sindsdien is er nauwelijks sprake van een prijsdaling geweest. De verwachting is nu dat de prijzen zich zullen stabiliseren. Eerder spraken Jumbo en Unilever al de verwachting uit dat het hoogtepunt van inflatie voorbij is.

Een vijfde minder winst

Ahold Delhaize maakte in het tweede kwartaal ruim een vijfde minder winst, als gevolg van onder meer gestegen energiekosten en de stakingen in België. De nettowinst van het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos daalde, van 603 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 468 miljoen euro. Supermarktbedrijven krijgen de laatste maanden veel kritiek vanwege ‘graaiflatie’, waarmee wordt bedoeld dat concerns de prijzen meer zouden verhogen dan volgens inflatie noodzakelijk is. Ahold Delhaize heeft zich daar altijd ferm tegen verdedigd. Het grootste deel van de inkomsten (13,6 miljard euro) werd behaald in de Verenigde Staten, waar Ahold Delhaize het grootste deel van zijn winkels heeft.

