Topman Air France-KLM: Positie van KLM staat absoluut niet ter discussie

Smith gaf aan dat er ‘heel goede discussies’ geweest waren over de positie van de Nederlandse topman. Die was aan het eind van zijn eerste termijn, dus het was logisch dat er over zijn positie vergaderd werd, stelde Smith. De steun vanuit KLM voor Elbers vond hij bewonderenswaardig. ,,Dat gebeurt niet met veel topbestuurders. Ik mag me gelukkig prijzen met zo iemand binnen het bedrijf. Hopelijk zien we over een paar maanden net zoveel steun voor Anne (topvrouw Anne Rigail van Air France, red.).’’