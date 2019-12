Topman Boeing stapt op in nasleep problemen met 737 MAX

Muilenburg vertrekt per direct. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door financieel directeur Greg Smith. Op 13 januari krijgt David Calhoun de leiding bij Boeing in handen. Het nieuwe leiderschap moet zorgen voor ‘meer transparantie en betere communicatie’ rond de terugkeer van de 737 MAX.



,,Ik geloof sterk in de toekomst van Boeing en de 737 MAX’’, aldus Calhoun in een verklaring. ,,Ik ben vereerd dit grote bedrijf en de 150.000 toegewijde werknemers, die keihard werken aan de toekomst van de luchtvaart, te mogen leiden.’’



De positie van Muilenburg stond al enige tijd onder druk, aangezien Boeing langer op de hoogte zou zijn geweest van het technische mankement aan de 737 MAX. In oktober werd Muilenburg ondervraagd in het Amerikaanse congres. Toen erkende hij ook dat het bedrijf fouten had gemaakt. De kwestie wordt ook door de Amerikaanse justitie onderzocht.