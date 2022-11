‘Topman failliete cryptobeurs FTX gehoord door autoriteiten op de Bahama's’

Dat hij door de Bahamaanse autoriteiten is gehoord betekent niet noodzakelijk dat er een strafonderzoek komt tegen de 30-jarige oprichter van FTX. Maar Bankman-Fried riskeert mogelijk ook in de VS vervolging nadat hij in het geheim 10 miljard dollar van klanten, onder wie Nederlanders, zou hebben overgeboekt naar zijn investeringsbedrijf Alameda. Een groot deel van dat geld is sindsdien verdwenen. Zeker 1 miljard dollar van klanten van het omgevallen cryptohandelsplatform is spoorloos verdwenen, hebben bronnen gezegd tegen persbureau Reuters.