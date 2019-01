Topman Menzis: Patiënt hoeft niet te lijden

Russisch faillisse­ment Yukos definitief onrechtma­tig

18 januari Het Russische vonnis waarmee oliebedrijf Yukos in 2006 failliet werd verklaard, wordt definitief niet erkend in Nederland. De Hoge Raad verwierp vanmorgen een beroep van het Russische bedrijf Promneftstroy tegen een eerdere uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Dat bedrijf heeft daardoor niet de aandelen van het Nederlandse dochterbedrijf Yukos Finance in handen gekregen.