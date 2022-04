Topman PostNL België blijft tot twee weken langer vast op verdenking van mensenhandel

Tata Steel gaat grootste milieu-installa­tie ooit bouwen

Tata Steel heeft opdracht gegeven voor de bouw van de grootste milieu-installatie uit de geschiedenis van het staalbedrijf in IJmuiden. Volgens Tata vermindert de installatie de uitstoot van lood, zware metalen en stof van de zogeheten pelletfabriek met 80 procent. Het is de bedoeling dat de bouw na de zomer begint en de installatie volgend jaar in bedrijf gaat. Vanaf 2025 komt er een tweede onderdeel bij, waardoor ook de uitstoot van stikstofoxiden met 80 procent moet verminderen.

25 maart