Topman Rabobank: Wij hebben ook onze affaires gehad

Wiebe Draijer is er niet happig op om in te gaan op de actualiteit en de positie van zijn directe collega ING-topman Ralph Hamers. Maar hij begrijpt ook wel dat het gek zou zijn als hij er niets over zegt. Hij heeft Hamers nog niet gesproken sinds bij ING de boel ontplofte. ,,En ik weet ook niet wat ik tegen hem zal zeggen als ik hem tegenkom.'' Draijer baalt er wel van. ,,Het is ontzettend vervelend dat dit gebeurt. We zijn als sector juist bezig stap voor stap het vertrouwen te herstellen.''



Hoe staat het met jullie eigen imago?

,,Wij zien dat de waardering van de klanten voor ons toeneemt. Maar in de beeldvorming zie je dat elke affaire, dus ook de witwasaffaire bij ING, de hele sector raakt. Zo gaat dat.''



Kan zo'n schandaal ook bij de Rabobank voorkomen?

,,De Rabobank heeft zijn affaires gehad, maar wij zijn fundamenteel veranderd. We zijn erg bezig met de vraag: hoe herken je signalen die duiden op mogelijke boeven? Alleen in Nederland zijn daar al vijfhonderd mensen permanent mee bezig. We zitten erbovenop.''



In de afgelopen jaren is aan 12.000 medewerkers de wacht aangezegd en ging de oude coöperatieve structuur op de schop. Dat verlies van invloed moet de leden pijn doen.

,,Nee, de betrokkenheid en de invloed van de leden zijn in de afgelopen jaren juist vergroot. 48 procent van onze 1,8 miljoen leden is actief of bewust lid. We hebben ook nog steeds evenveel lokale banken als vier jaar geleden. En geen bank heeft zoveel adviseurs in dienst als de Rabobank. Onze regionale en lokale aanwezigheid is versterkt. Kijk, bankieren gaat steeds meer digitaal. Daarom investeren we veel in automatisering. Maar bij essentiële momenten, wanneer er behoefte is aan persoonlijk contact, staan onze adviseurs klaar.''