Topman Samsung vertrekt tijdens 'ongekende crisis'

De hoogste baas van het Samsung-imperium Lee Jae-yong, in het westen beter bekend als Jay Y. Lee, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor omkoping, verduistering en meineed. De erfgenaam van de oprichter van het bedrijf zou voor vele miljoenen aan steekpenningen hebben betaald aan een vertrouweling van de wegens het schandaal afgetreden president Park Geun-hye.



Kwon, die de afgelopen 32 jaar voor Samsung werkte in verschillende functies, spreekt van 'een ongekende crisis' waar Samsung zich in bevindt. ,,Ik geloof dat de tijd is gekomen voor het bedrijf om opnieuw te beginnen, met nieuw elan en jong leiderschap dat een beter antwoord heeft op de uitdagingen die de snel veranderende IT-industrie met zich meebrengt.''



De topman stapt op zodra zijn huidige mandaat in maart volgend jaar afloopt. Het besluit van Kwon kwam als een verrassing, aangezien Samsung het afgelopen kwartaal een zeer goed bedrijfsresultaat boekte. Investeerders waren na het wegvallen van Lee bang dat het bedrijf zonder hem moeilijk beslissingen kon nemen over nieuwe investeringen. Na zijn veroordeling kelderden de aandelen Samsung flink, maar kwam het bedrijf er snel weer bovenop dankzij het succes van zijn geheugenkaarten en -modules.