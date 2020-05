Topman Tata Steel Nederland vertrekt, vakbonden geschokt

Vakbond FNV zegt dat Henrar ontslag heeft gekregen en ‘onthutst’ te zijn over het nieuws. De bond vreest dat met zijn vertrek de deur wordt geopend voor omvangrijk banenverlies bij Tata Steel Nederland. ,,De eigenaren van Tata Steel in India willen heel graag IJmuiden inkrimpen, maar Henrar wist ze keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland’’, aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis.



CNV zegt verbijsterd te zijn over het het vertrek van Henrar. ,,Naast verbijstering voel ik ook boosheid over het ondoordachte besluit van Tata Steel om de Nederlandse directeur Theo Henrar weg te sturen’’, zo stelt bestuurder Peter Boëseken van de vakbond. ,,Een baas met het hart op de goede plek wordt weggestuurd.’’



De centrale ondernemingsraad (or) van Tata Steel Nederland stelt in een reactie eveneens dat Henrar is ontslagen en noemt dat in deze crisistijd ‘een onbegrijpelijk en ondoordacht besluit’. De or zegt nu het vertrouwen op in de leiding van Tata Steel Europe en zal per definitie niet akkoord gaan met het verdwijnen van 1000 banen in Nederland. Overigens werd in april gemeld dat Tata zijn reorganisatieplannen had uitgesteld omdat overleg met vakbonden en ondernemingsraden door de coronacrisis werden gehinderd.



Verder schrijft de or dat Tata Steel Europe met zijn reorganisatie slechts één doel heeft, namelijk de verlieslijdende activiteiten in Groot-Brittannië overeind houden. Het vertrek van Henrar zal leiden tot een hardere confrontatie tussen de partijen in India, Groot-Brittannië en Nederland, waarschuwt de raad.