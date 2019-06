Topman Van Dijkhuizen vertrekt bij ABN Amro

Hollandse waar slaat aan in Spanje: lof voor de ‘See-mán’

15 juni Zeeman was jarenlang een zekerheidje in de Nederlandse winkelstraat. Bijna elk uit de kluiten gewassen dorp of stadje heeft een Zeeman in het winkelbestand. Maar ook voor de oer-Hollandse textielsuper heeft met name de sterke opkomst van online winkelen gevolgen.